Еще 1,5 тысячи водителей оштрафовали за неправильную парковку в Подмосковье

В Подмосковье за сентябрь к административной ответственности привлекли 1,6 тысячи владельцев автомобилей за нарушения правил парковки на придомовых территориях. Общая сумма назначенных штрафов составила 5,9 миллиона рублей, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственном жилищном надзоре региона.

Большинство нарушений связано с размещением машин на участках с зелеными насаждениями — таких случаев зафиксировали 1 356. Еще 201 автомобиль мешал вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Один случай касался парковки на детской или спортивной игровой площадке.

Выявлять нарушения в регионе помогает приложение «Народный инспектор», доступное через сервис «Добродел». С его помощью жители могут отправить короткую видеозапись с места нарушения.

Как ранее сообщал вице-губернатор Владислав Мурашов, сервис позволяет фиксировать случаи парковки на газонах и игровых площадках, перекрытия проезда для спецтехники, а также выброса мусора в непредназначенных для этого местах.

При отправке сообщения приложение автоматически определяет государственный регистрационный номер автомобиля, время и координаты произошедшего. Полученные материалы используются для фиксации нарушений.