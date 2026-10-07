Подмосковный врач Дмитриева дала советы по обустройству рабочего места школьника

Здоровье глаз определяет школьную успеваемость и социальную адаптацию ребенка. О причинах развития близорукости и способах защиты зрения рассказала офтальмолог НИКИ детства Перасковья Дмитриева.

Среди частых патологий врачи выделяют амблиопию, косоглазие и дальнозоркость, но особое место занимает миопия. При этом состоянии ребенок хорошо видит вблизи, но не различает удаленные предметы. Причина кроется в удлинении глазного яблока или избыточном преломлении света роговицей.

К факторам риска относят наследственность, длительные нагрузки на близком расстоянии (чтение, гаджеты) и дефицит дневного света. Неправильное освещение рабочего места вызывает спазм мышц и усталость.

«Дети проводят слишком много времени за экранами. Чтобы сберечь зрение, мы рекомендуем правило 20-20-20: каждые 20 минут работы делать перерыв на 20 секунд, фокусируясь на объекте на расстоянии не менее 20 футов (шести метрах)», — уточнила Перасковья Дмитриева.

Для профилактики врач советует обустроить рабочее место: лампа должна быть яркой, без бликов, расстояние до книги может составлять 30–40 сантиметров, а монитор должен находиться на длине вытянутой руки. Напротив экрана стоит проводить не больше одного-двух часов в день.

Ежедневные прогулки на улице в течение пары часов стимулируют развитие глазных мышц естественным светом.

В рационе школьника должны быть витамины А, С, Е, цинк и омега-3. Полезны морковь, шпинат, жирная рыба, цитрусовые и орехи. Что касается напряжения, то его успешно снимают регулярные упражнения.

Посещать офтальмолога для контроля зрения необходимо не реже одного раза в год. Подробные рекомендации доступны на портале «Здоровье. Детство».