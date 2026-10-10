Депутат Госдумы проверил благоустройство парка в Мытищах

Депутат Государственной Думы Александр Легков посетил парк Мира в рамках первой региональной недели работы парламентариев девятого созыва. Совместно с представителями Общественной палаты и Управления благоустройства городского округа он оценил ход завершающего этапа реконструкции одного из главных инфраструктурных объектов Мытищ.

На сегодняшний день в парке полным ходом идет третий, финальный этап реконструкции: обустраиваются пешеходные дорожки, спортивные и детские площадки, прокладываются инженерные сети и укладывается брусчатка. Одной из «визитных карточек» обновленного парка станет новый пешеходный мост с деревянным настилом, который свяжет два берега реки. Согласно плану, работы завершатся во втором квартале 2027 года.

«Очень приятно видеть, как преображается этот по-настоящему значимый для жителей объект, и то, что сейчас здесь кипит работа, внушает оптимизм», — поделился Александр Легков.

В процессе осмотра особое внимание было уделено качеству работ и их соответствию запросам горожан. Председатель Общественной палаты городского округа Игорь Савош подчеркнул, что мониторинг объекта ведется на постоянной основе: «Совместная работа депутатов, муниципальных властей и общественности — это эффективный механизм, позволяющий не только контролировать сроки, но и оперативно вносить коррективы в проекты благоустройства, делая их максимально комфортными для людей».