Активисты в Ленинском округе прошли очный этап конкурса волонтеров

Отбор участников конкурса за право носить звание лидера регионального движения «Волонтеры Подмосковья» прошел 7 октября. Активисты представили личные достижения, защитили эссе и презентовали проекты по развитию социально значимых инициатив.

Координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Ленинском городском округе Полина Романовская отметила, что для участников это возможность представить результаты своей работы, поделиться идеями и показать, как они хотят развивать добровольческое движение. Важно, что конкурс дает активным волонтерам шанс выйти на новый уровень и представить округ на региональном этапе.

Экспертная комиссия оценивала опыт волонтерской деятельности участников, их лидерские качества, навыки публичных выступлений и уровень проектной подготовки. По итогам отбора определят сильнейших кандидатов, которые получат право представлять округ на региональном этапе.

Конкурс проводится в два этапа — муниципальный и региональный. По итогам всех испытаний 100 лучших волонтеров Московской области получат статус лидеров регионального движения.

Уже с этого месяца, по итогам регионального отборочного этапа, волонтеры пройдут обучение по социальному проектированию, ораторскому мастерству, продвижению инициатив в социальных сетях и проведению тренингов.

После этого они смогут проводить «Добрые уроки» в школах и молодежных центрах и привлекать новых участников к добровольческой деятельности.