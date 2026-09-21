Еще 17 детских площадок обновят в Люберцах в 2026 году

Детскую площадку в районе дома по Преображенской, 4, в Люберцах попросили привести в порядок местные жители. И в администрации ее решили не обновить, а полностью заменить объект. Сейчас работы уже вышли на финишную прямую: уложено новое, безопасное для детей основание, рабочие устанавливают горки, качели и лавочки. Будет здесь даже небольшой спортивный уголок, новое освещение, видеонаблюдение и обязательно информационные стенды — с правилами эксплуатации оборудования.

Это не единственная площадка, которую обновляют в Люберцах. Всего в текущем году запланирована модернизация 17 объектов, шесть из них уже готовы, в том числе две губернаторские. Все площадки, которые сейчас в работе, должны быть сделаны до 8 октября.