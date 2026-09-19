Ветеран СВО Илья Зыков впервые принял участие в выборах в Ногинске

Ветеран специальной военной операции Илья Зыков впервые принял участие в выборах. Он проголосовал в Ногинске на участке, расположенном в школе бокса имени Станислава Сорокина.

В этот же день Зыкову вручили удостоверение ветерана боевых действий. Таким образом, первое участие в голосовании совпало для него с получением документа.

По информации 360.ru, в мае 2025 года Зыков добровольцем отправился в зону боевых действий в составе отряда «Алания».

После возвращения он занимается работой с молодежью и оказывает помощь боевым товарищам. Зыков также состоит в Ассоциации ветеранов СВО.

В первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы в Люберцах на избирательных участках побывали представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. Одним из первых проголосовал руководитель организации Александр Кулагин.