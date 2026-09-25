Новый аппарат для рентгена начал работу в больнице в Коломне

В нейрохирургическом отделении Коломенской больницы установили современный рентгеновский аппарат типа С-дуга. Устройство позволяет получать изображения непосредственно во время операции и отслеживать ход медицинских манипуляций.

Аппарат применяют при оперативных вмешательствах на позвоночнике. С его помощью лечат переломы и грыжи позвоночника, проводят радиочастотную денервацию фасеточных суставов для устранения болевого синдрома, а также выполняют блокады.

Заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман рассказал, что рентгенологический контроль позволяет проводить сложные вмешательства на позвоночнике с высокой точностью и минимальными рисками для пациента.

Одно из преимуществ С-дуги — мобильность. Во время операции врачи могут менять угол и направление излучения, не перемещая пациента. Кроме того, современные аппараты отличаются сниженной лучевой нагрузкой.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый аппарат стал не первым устройством такого типа в Коломенской больнице. Аналогичная С-дуга уже работает в урологическом отделении, где ее используют, в частности, при лазерном удалении камней в почках под рентгенологическим контролем.