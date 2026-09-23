Углубленную диспансеризацию организовали для участников СВО в Наро-Фоминске

Участники специальной военной операции могут пройти углубленное обследование в поликлинике Наро-Фоминска без предварительной записи. Первый этап диспансеризации проводится за один день в кабинете № 124

Для прохождения диспансеризации необходимо прийти натощак и иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС (если пациент не прикреплен к Наро-Фоминской больнице).

Участники СВО смогут сдать анализы крови, пройти ЭКГ, флюорографию, измерить внутриглазное давление и выполнить другие необходимые исследования. Если по результатам обследования врач выявит отклонения, пациента направят на второй этап, который включает консультации профильных специалистов и дополнительные обследования.

Кабинет № 124 работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00.

Поддержка участников специальной военной операции и забота об их здоровье остаются одним из приоритетов в работе системы здравоохранения Наро-Фоминского округа.