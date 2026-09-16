Тренировку по эвакуации провели в школе № 8 в Мытищах

Более 700 учеников и 60 сотрудников отработали плановую эвакуацию в школе № 8 в Мытищах. Участие приняли сотрудники администрации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

По сигналу тревоги педагоги получили сообщения на мобильные устройства, а ученики организованно покинули здание по утвержденным маршрутам. Специалисты отработали задачи по эвакуации оставшихся в «задымленном» помещении людей, а также потушили условный очаг пожара с применением специальных средств.

Такие учения проводятся на регулярной основе. Мероприятие было направлено на отработку алгоритмов действий персонала и сотрудников охраны в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. Ключевой целью тренировки стала проверка готовности коллективов к оперативным и слаженным действиям при возникновении угроз безопасности.