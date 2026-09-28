Детский сад построят в ЖК «Героев» в Балашихе

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха продолжается строительство дошкольного учреждения на 140 мест. Как сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области, новый детский сад возводят в шестом квартале жилого комплекса «Героев».

Трехэтажное здание площадью около 2,8 тысячи квадратных метров строят за корпусом 611. На объекте сейчас формируют наружные и внутренние стены, параллельно выполняются работы по устройству кровли.

Проект предусматривает размещение групповых помещений на каждом этаже. На первом разместятся группы для малышей от двух до трех лет и воспитанников в возрасте от трех до четырех лет. Второй этаж займут дети четырех–пяти и пяти–шести лет, а на третьем будет организована группа для дошкольников шести–семи лет. Всего сад сможет одновременно принимать 140 человек.

Помимо групповых комнат, в здании предусмотрены спальни, игровые, раздевалки, буфетные и санитарные помещения. Для занятий и дополнительного развития детей оборудуют кабинеты психолога и логопеда, музыкальный и физкультурный залы. Также запланированы медицинский блок с процедурным кабинетом и помещение для методической работы.

Отдельную зону отведут под организацию питания. Здесь разместятся горячий и холодный цехи, где будут готовить и выдавать детям готовые блюда.

Территорию вокруг здания благоустроят и адаптируют для дошкольников: на участке появятся зоны для игр и активного времяпрепровождения на открытом воздухе.

Детский сад дополнит уже сформированную образовательную инфраструктуру ЖК «Героев». На территории жилого комплекса ранее открылись школа и два дошкольных учреждения.



Проект реализует девелоперская компания «Главстрой Регионы».