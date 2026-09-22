Более 12 тысяч обращений поступило в экстренные службы Одинцова за неделю

Диспетчеры экстренных служб Одинцовского округа обработали 12,7 тысячи обращений жителей с 14 по 20 сентября. Чаще всего за помощью обращались в службу скорой медицинской помощи — на нее пришлось 4359 вызовов.

За прошедшую неделю специалисты также приняли 1621 обращение в полицию и Госавтоинспекцию, 246 вызовов, связанных с работой пожарной охраны и МЧС, а также 351 обращение в газовую службу.

Операторы Единой дежурно-диспетчерской службы напомнили, что вызвать врача на дом можно не только по телефону, но и через мобильное приложение «112 МО».

Для оформления заявки необходимо указать номер полиса обязательного медицинского страхования, выбрать медицинское учреждение, удобные дату и время визита. Статус обращения можно отслеживать в истории вызовов приложения.

В экстренных ситуациях жители могут круглосуточно обращаться по единому номеру 112. Через приложение «112 МО» также доступны дополнительные возможности для получения помощи.