Народный фронт в Клину передал бойцам в зону СВО 56 беспилотников

В Подмосковье состоялась передача партии из 56 беспилотников военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. Мероприятие прошло у мемориального комплекса «Аллея памяти» с Вечным огнем и электронной Книгой памяти.

Технику бойцам передали Народный фронт и компания «Напитки Вместе». Получателями стали военнослужащие взвода беспилотных летательных систем 242-го мотострелкового полка.

По словам заместителя руководителя исполкома Народного фронта Сергея Горбунова, беспилотники будут использоваться для разведки, а также доставки на передовую грузов, медикаментов и продуктов.

В рамках мероприятия пяти сотрудникам и единомышленникам компании вручили нагрудные знаки «Народный фронт. Все для Победы!».

В церемонии приняли участие представители команды главы, активисты движения «Волонтеры Подмосковья», члены Союза десантников и местной Ассоциации ветеранов СВО, сотрудники МЧС России и юнармейцы.

Исполнительный директор клинского производственного комплекса АО «АБ ИнБев Эфес» Дмитрий Потапов отметил, что для коллектива важно объединять усилия разных производственных площадок для поддержки военнослужащих. По его словам, с начала СВО компания направила более одного миллиарда рублей на закупку техники и гуманитарную помощь подразделениям и жителям приграничных регионов.