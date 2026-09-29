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    Народный фронт в Клину передал бойцам в зону СВО 56 беспилотников

    Фото: Данила Кирьянов

    В Подмосковье состоялась передача партии из 56 беспилотников военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. Мероприятие прошло у мемориального комплекса «Аллея памяти» с Вечным огнем и электронной Книгой памяти.

    Технику бойцам передали Народный фронт и компания «Напитки Вместе». Получателями стали военнослужащие взвода беспилотных летательных систем 242-го мотострелкового полка.

    По словам заместителя руководителя исполкома Народного фронта Сергея Горбунова, беспилотники будут использоваться для разведки, а также доставки на передовую грузов, медикаментов и продуктов.

    В рамках мероприятия пяти сотрудникам и единомышленникам компании вручили нагрудные знаки «Народный фронт. Все для Победы!».

    В церемонии приняли участие представители команды главы, активисты движения «Волонтеры Подмосковья», члены Союза десантников и местной Ассоциации ветеранов СВО, сотрудники МЧС России и юнармейцы.

    Исполнительный директор клинского производственного комплекса АО «АБ ИнБев Эфес» Дмитрий Потапов отметил, что для коллектива важно объединять усилия разных производственных площадок для поддержки военнослужащих. По его словам, с начала СВО компания направила более одного миллиарда рублей на закупку техники и гуманитарную помощь подразделениям и жителям приграничных регионов.