Детскую музыкальную школу открыли после капитального ремонта в Коломне

Здание центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева на улице Малышева полностью обновили. В учреждении заменили инженерные коммуникации, отремонтировали фасад и кровлю, а учебные кабинеты оснастили новым оборудованием.

Здание 1958 года постройки обновили по национальному проекту «Семья». Сегодня в школе занимаются 609 детей. Более 300 из них становятся лауреатами областных, всероссийских и международных конкурсов.

Во время капитального ремонта специалисты обновили фасад, кровлю и входные группы. В здании заменили инженерные сети, в том числе электрику, системы отопления и водоснабжения. Также привели в порядок технические помещения.

Отдельное внимание уделили учебным кабинетам. В части классов установили специальные панели, которые улучшают акустику и одновременно обеспечивают дополнительную шумоизоляцию. Теперь занятия на фортепиано, скрипке и других инструментах меньше влияют на работу соседних кабинетов.

После ремонта школа получила новую мебель и современное оборудование. Преобразилась и территория вокруг здания — ее благоустроили и привели в соответствие с обновленным обликом учреждения.

Обновленное здание уже принимает юных музыкантов. Теперь занятия проходят в более современных и комфортных условиях, а сама школа продолжает работать как одно из ключевых учреждений дополнительного образования для детей в Коломне.