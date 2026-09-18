Подмосковная компания представит передовые технологии атомной отрасли в Москве

23 сентября «Росатом ИнтелМаш» проведет в Москве мероприятие, посвященное технологиям автоматизации и робототехнике в атомной отрасли. Участникам покажут робототехнические комплексы, расскажут о современных решениях и проведут деловую программу с отраслевыми экспертами.

«Росатом ИнтелМаш» — отраслевой интегратор «Росатома» по направлению робототехники. Компания разрабатывает, производит и внедряет робототехнические комплексы для работы в специфических и экстремальных условиях, а также сопровождает проекты на всех этапах — от проектирования до сервисного обслуживания.

В программе мероприятия — живые демонстрации робототехнических решений и презентации технологий автоматизации. Встреча также станет площадкой для обмена опытом между специалистами отрасли.

К участию приглашают преподавателей, студентов, представителей СМИ, руководителей и специалистов атомной промышленности.

Мероприятие начнется в 10:30 по адресу: Москва, Нахимовский проспект, дом 58. Для участия необходима предварительная регистрация.