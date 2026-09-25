Подготовку к отопительному сезону завершили в Лобне

25 сентября на общегородском совещании под руководством главы округа Анны Кротовой обсудили готовность городского хозяйства к холодному сезону. Паспорта готовности к зиме получили все 537 многоквартирных домов муниципалитета.

Специалисты проверили в домах системы отопления, водоснабжения и канализации, кровли, подвалы и чердаки, а также состояние подъездов, окон и входных групп. До 15 ноября по программе софинансирования планируется отремонтировать еще 32 подъезда.

Анна Кротова отметила, что все котельные готовы к работе зимой: проведены гидравлические испытания 27 котлов и 106,64 километра тепловых сетей, промыто и очищено теплообменное оборудование, выполнено техническое обслуживание 20 центральных тепловых пунктов.

О результатах первых неполных четырех месяцев работы доложил «Лобненский водоканал». Предприятие укомплектовало штат, сформировало аварийные бригады и обеспечило их техникой.

За это время промыли почти пять километров канализационных сетей и резервуар чистой воды на водозаборном узле «Фрунзе», восстановили насосные группы на трех канализационных насосных станциях. С 1 октября планируется открыть личные кабинеты на сайте МосОблЕИРЦ для абонентов частного сектора.

В плане на этот год — капитальный ремонт 64 домов, на 27 объектах работы уже завершены.

По итогам выборов, которые проходили с 18 по 20 сентября, депутатом Государственной думы по одномандатному округу № 119 избран Денис Кравченко, депутатом Московской областной Думы по округу № 12 — Михаил Мурзаков. Также определили состав Совета депутатов округа.