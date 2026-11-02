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    Военная прокуратура помогла участнику СВО получить статус ветерана

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    Военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, получил удостоверение ветерана боевых действий после вмешательства военной прокуратуры. Ранее он долгое время не мог оформить документ и из-за этого не имел доступа к предусмотренным государством мерам социальной поддержки.

    Нарушение выявила 98-я военная прокуратура гарнизона. После проверки ведомство направило представление командованию воинской части с требованием восстановить права военнослужащего.

    Командование рассмотрело обращение прокурора, после чего удостоверение ветерана боевых действий оформили и вручили участнику СВО.

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