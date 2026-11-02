Военная прокуратура помогла участнику СВО получить статус ветерана
Военнослужащий, участвующий в специальной военной операции, получил удостоверение ветерана боевых действий после вмешательства военной прокуратуры. Ранее он долгое время не мог оформить документ и из-за этого не имел доступа к предусмотренным государством мерам социальной поддержки.
Нарушение выявила 98-я военная прокуратура гарнизона. После проверки ведомство направило представление командованию воинской части с требованием восстановить права военнослужащего.
Командование рассмотрело обращение прокурора, после чего удостоверение ветерана боевых действий оформили и вручили участнику СВО.
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