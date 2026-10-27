Каширский регоператор вывез почти 274 тысячи кубометров отходов за неделю

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Каширский региональный оператор за прошедшую неделю вывез 273 тысячи кубометров отходов в Подмосковье. Одновременно специалисты продолжили обновлять контейнерную инфраструктуру на обслуживаемых территориях.

Основную часть вывезенного объема составили твердые коммунальные отходы — 194 тысячи кубометров. Также специалисты собрали 45,6 тысячи кубометров крупногабаритного мусора, 9,3 тысячи кубометров раздельно собранных отходов и 24 тысячи кубометров несанкционированных отходов, спила и смета.

За неделю на контейнерных площадках установили 69 новых накопителей. Из них 33 предназначены для смешанных отходов, 32 — для раздельного сбора сухого вторсырья, еще четыре — для крупногабаритного мусора.

Обновление контейнерного парка направлено на повышение качества коммунальных услуг и поддержание санитарного состояния мест накопления отходов.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят 14 муниципальных территорий, в том числе Домодедово, Коломна, Подольск, Серпухов, Ступино и Чехов.