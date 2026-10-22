Фильм о бригаде добровольцев СВО «Святой Георгий» показали в Подмосковье

В Балашихе состоялся заключительный в этом году кинопоказ проекта «Смотри.Знай.Думай!». Фильм «По доброй воле» посмотрели более 400 человек — студенты, волонтеры и представители молодежных организаций региона. После сеанса зрители смогли обсудить увиденное с ветеранами боевых действий.

Проект работает с 2022 года. В этом году в его рамках провели пять показов, которые посетили более двух тысяч человек. Всего за время существования инициативы зрителям представили свыше 20 документальных фильмов, собравших более 26 тысяч зрителей.

«В этом году гостями на каждом кинопоказе становились члены Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Они вместе с молодежью смотрели фильмы, делились своими впечатлениями, воспоминаниями о службе. Всего показали пять фильмов: о героизме, силе, доблести», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Картина режиссера Артема Сомова рассказывает о командире добровольческой бригады «Святой Георгий» Эдуарде Шарафиеве с позывным Депутат. Фильм показывает повседневную жизнь бойцов, их службу, условия на передовой и личные истории. Для съемок авторы использовали записи с нательных камер и архивные материалы бригады.

Перед показом режиссер обратился к зрителям по видеосвязи. Он рассказал, что съемочная группа провела две недели вместе с военнослужащими, наблюдая за их бытом и работой. По замыслу автора, фильм должен не только познакомить аудиторию с жизнью героев, но и побудить зрителей задуматься об увиденном.

После сеанса состоялась дискуссия с участниками СВО, ветеранами боевых действий Данилой Поповым и Рубеном Налбандяном. Молодые люди спрашивали о повседневной жизни на передовой, способах сохранять силы в сложных условиях и необходимой помощи военнослужащим.

Помимо кинопоказа, посетители могли ознакомиться с передвижной выставкой «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». Экспозиция, подготовленная Минюстом России при поддержке Российского исторического общества и фонда «История Отечества», включает архивные документы, фотографии и материалы об истории борьбы за независимость страны.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети».