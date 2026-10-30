Подмосковные УК оштрафовали на 5 млн рублей за неделю

В Подмосковье рассмотрели 44 административных дела в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Общая сумма назначенных штрафов составила более 5,3 миллиона рублей. Заседания провели представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Управляющие компании отвечают за содержание общего имущества многоквартирных домов, порядок и проведение необходимых ремонтных работ. Ресурсоснабжающие организации обеспечивают жителей коммунальными услугами.

Дела касались организаций, работающих в 19 муниципалитетах Подмосковья. Основаниями для привлечения к административной ответственности стали нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, в том числе грубые, а также несоблюдение нормативов предоставления коммунальных услуг.

Кроме того, среди выявленных нарушений — несоблюдение правил пользования жилыми помещениями, самовольное переустройство или перепланировка квартир и невыполнение требований энергетической эффективности при содержании многоквартирных домов.

По 38 делам вынесли постановления. Еще четыре рассмотрения отложили для выяснения обстоятельств, имеющих юридическое значение, а два дела вернули на доработку. По одному делу организации объявили предупреждение.

Исполнение предписаний и устранение нарушений жилищного законодательства остаются на контроле регионального министерства.