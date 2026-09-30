360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Звенигороде проведут цикл художественных мастер-классов «Осенняя палитра»

    Фото: Звенигородский государственный музей-заповедник

    В Звенигородском государственном музее-заповеднике пройдет цикл художественных мастер-классов «Осенняя палитра». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Участников научат рисовать яркие натюрморты: насыщенную тыкву, цветочный букет и золотые подсолнухи. Также им расскажут о выразительных возможностях гуаши, акрила и акварели.

    Мастер-классы проведет художник, преподаватель рисунка и живописи Полина Павлюченкова. На ее занятиях академическая основа соединяется с творческим подходом: педагог помогает ученикам осваивать разные материалы и техники.

    3 октября гостей Звенигородского манежа ждет занятие по рисованию гуашью «Яркая тыква». 10 октября участники будут учиться изображать красочный букет акрилом на тонированной бумаге. 17 октября пройдет урок по рисованию золотых подсолнухов акварелью и золотым акрилом.

    Начало занятий в 12:30. Возрастное ограничение — 6+. Билеты доступны на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника: https://zvenmuseum.ru/event/czikl-master-klassov/

    Поэтесса из Можайского округа проголосовала на дому с помощью шрифта Брайля

    Еще 23 тысячи заявок на получение экстренной соцпомощи подали в Подмосковье

    Явка на выборах в Подмосковье достигла 24,37% к 20:00

    Глава Ступина проверил благоустройство поселка Михнево

    Московская область этой ночью подверглась массированной атаке беспилотников: подробности

    Школьники из Лобни стали соавторами книги о правилах дорожного движения

    В Подмосковье вечером 29 сентября загруженность дорог достигла 3 баллов

    Спортсмен из Химок стал призером этапа Кубка России по пулевой стрельбе

    Реконструкцию газопровода на улице Мира начали в Мытищах

    Депутат Колунов отметил рост числа голосующих семьями в Подмосковье

    Подмосковные врачи вернули девушке возможность ходить после перелома обеих ног

    Заморозки зафиксировали в поселке Черусти ночью в среду