В Звенигороде проведут цикл художественных мастер-классов «Осенняя палитра»

В Звенигородском государственном музее-заповеднике пройдет цикл художественных мастер-классов «Осенняя палитра». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Участников научат рисовать яркие натюрморты: насыщенную тыкву, цветочный букет и золотые подсолнухи. Также им расскажут о выразительных возможностях гуаши, акрила и акварели.

Мастер-классы проведет художник, преподаватель рисунка и живописи Полина Павлюченкова. На ее занятиях академическая основа соединяется с творческим подходом: педагог помогает ученикам осваивать разные материалы и техники.

3 октября гостей Звенигородского манежа ждет занятие по рисованию гуашью «Яркая тыква». 10 октября участники будут учиться изображать красочный букет акрилом на тонированной бумаге. 17 октября пройдет урок по рисованию золотых подсолнухов акварелью и золотым акрилом.

Начало занятий в 12:30. Возрастное ограничение — 6+. Билеты доступны на сайте Звенигородского государственного музея-заповедника: https://zvenmuseum.ru/event/czikl-master-klassov/