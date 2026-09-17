Глава Ступина проверил благоустройство поселка Михнево

В поселке Михнево благоустроили дворовые территории на нескольких улицах. Глава городского округа Сергей Мужальских побывал на объектах и оценил качества выполненных работ.

Специалисты заменили асфальтобетонное покрытие тротуаров, парковочных зон и проездов, восстановили газоны и высадили живую изгородь из спиреи.

Также в поселке построили новую котельную мощностью 27 МВт. Основное и насосное оборудование уже установлено. Идет монтаж электрических шкафов, прокладка кабелей и подключение датчиков для пусконаладочных работ.

Работы на некоторых участках затянулись из-за проблем с подрядной организацией. Ее уже включили в реестр недобросовестных поставщиков. Сейчас работы выполнены на 75–80 процентов, их планируют завершить к концу сентября. А в следующем месяце потребителей уже переключат на новую котельную без перебоев в теплоснабжении. Для этого специалисты готовят врезки в существующие сети. Основная задача — обеспечить жителей надежным и бесперебойным теплом в отопительный период