Подмосковные врачи вернули девушке возможность ходить после перелома обеих ног

Врачи Домодедовской больницы помогли 22-летней девушке с переломом обеих лодыжек. Об этом случае рассказал заведующий травматологическим отделением Юрий Соловьев.

Молодая пациентка с бытовой травмой сама обратилась за помощью. Врачи зафиксировали смещение костных отломков на рентгеновском снимке обоих голеностопных суставов. Это потребовало срочного хирургического вмешательства.

«Смещение отломков при таких травмах является показанием к оперативному лечению, так как неправильное сращение может привести к хроническим болям и длительному восстановлению», — отметил Юрий Соловьев.

По его словам, проведенная процедура позволила избежать серьезных последствий для качества жизни молодой женщины.

Врачи выполнили остеосинтез титановыми пластинами. Методика обеспечивает точную фиксацию фрагментов кости, что гарантирует их стабильное положение и ускоряет регенерацию тканей. Полное восстановление функции суставов ожидается через три месяца.

Этот случай подтверждает возможности современной медицины возвращать пациентов к полноценной жизни даже после тяжелых травм. Ключевыми факторами успеха остаются своевременное обращение за медицинской помощью и ранняя диагностика, позволяющие избежать инвалидности.