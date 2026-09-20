Московская область этой ночью подверглась массированной атаке беспилотников: подробности

Этой ночью Подмосковье оказалось под массированной атакой вражеских дронов. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале .

Наиболее серьезные последствия зафиксировали в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения БПЛА загорелась крыша 21-этажного многоквартирного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Также повреждения получили 20 автомобилей.

В Софьино после атаки также загорелся складской комплекс.

Еще одно серьезное возгорание произошло в Котельниках, где БПЛА попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники — загорелись квартиры на трех этажах. Информация о пострадавших уточняется.

Также есть последствия и в других муниципалитетах. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома, в Ленинском, Люберцах и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия, пострадавших нет.

Повреждения есть и в Воскресенске. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия на всех адресах.

Также Андрей Воробьев сообщил о жертвах массированной атаки. Известно о двух погибших — в Софьино и в Орехово-Зуевском округе.

Отражение атаки продолжается. Жителей призвали соблюдать осторожность.