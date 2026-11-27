29 ноября в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском городском округе пройдет мастер-класс «Елочные игрушки из холодного фарфора». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

На творческую встречу гостей приглашает Культурный центр имени Любови Орловой. Участники познакомятся с особенностями работы с холодным фарфором — пластичной самозатвердевающей глиной. Материал не требует обжига и длительной сушки, что позволяет создать готовое изделие за короткое время. После полного высыхания холодный фарфор приобретает высокую прочность: украшения из него устойчивы к повреждениям и не разобьются даже при падении на твердую поверхность.

Мастер Анастасия Шакирьянова расскажет о составе и свойствах материала, научит основным приемам лепки и поделится рекомендациями по уходу за готовыми изделиями.

Мастер-класс начнется в 14:00. Возрастное ограничение — 6+. Подробная информация и билеты размещены на сайте Звенигородского музея-заповедника: https://zvenmuseum.ru/event/master-klass-elochnye-igrushki-iz-holodnogo-farfora-6/.