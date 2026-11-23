Хирурги Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова спасли мужчину с сильным кишечным кровотечением, вызванным распадающейся опухолью. Пациента доставили в медучреждение в критическом состоянии из-за острой кровопотери, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Мужчина долгое время не обращался к врачам, несмотря на боли и вздутие живота, постоянную усталость, снижение аппетита и потерю веса. Поводом для вызова скорой помощи стали резкая слабость, головокружение и кровотечение.

Эндоскопическое обследование выявило новообразование в толстой кишке. Чтобы стабилизировать состояние пациента, медики начали переливание компонентов крови и подготовку к экстренной операции.

«Для наших хирургов резекция и реконструкция кишечника — это отработанный, стандартный алгоритм, который мы выполняем на высочайшем уровне. Но экстренный режим, когда пациент поступает с продолжающимся кровотечением из распадающейся опухоли, всегда требует предельной концентрации и молниеносных решений. Эндоскопическая картина подтвердила тяжесть состояния, — рассказала заведующая хирургическим отделением № 2 Надежда Филимонюк-Смелкова.

Участок кишечника с новообразованием удалили, после чего его части хирургически соединили. Вмешательство оказалось успешным.

Уже на следующий день мужчина начал самостоятельно двигаться, а спустя несколько дней его выписали в удовлетворительном состоянии. Дальнейшую тактику лечения определят с учетом результатов гистологического исследования удаленной опухоли.

Врачи напоминают, что длительные боли в животе, необъяснимая потеря веса и ухудшение аппетита требуют медицинского обследования. Своевременная диагностика помогает выявлять заболевания до развития тяжелых осложнений.