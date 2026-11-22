Парламентарии поддержали внесение ряда изменений, обусловленных законодательством, в несколько ранее принятых Положений и решений. Отдельно был рассмотрен вопрос об установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа.

На заседании единогласно утвердили кандидатуры старост для села Виноградово, поселка Свиноедово, а также деревень Болтино, Коргашино, Лысково, Никульское, Осташково, Сумароково, Ульянково, Ховрино, Чиверево и Юдино. Было отмечено, что большинство старост вступают в должность не впервые — некоторые будут работать уже третий срок. Лишь четверым предстоит приступить к работе на этой позиции в первый раз. «Назначение старостой накладывает серьезную ответственность, в первую очередь перед теми, кто тебя выдвинул. Это не просто должность, а большая социальная миссия», — отметила первый заместитель председателя окружного Совета депутатов Наталья Гречаная. Она поздравила старост с назначением и пожелала им быть инициативными, коммуникативными, организованными и готовыми к обратной связи.

Кроме того, депутатский корпус одобрил отчеты по работе нескольких депутатских комиссий. Народные избранники также заслушали информацию об исполнении бюджета за девять месяцев 2026 года: расходная часть сформирована в рамках 20 муниципальных программ. Работа администрации по этому вопросу получила положительную оценку депутатов. Следующее заседание Совета депутатов состоится 17 декабря.