С начала 2026 года в индустриальных парках и особых экономических зонах Московской области разместились более 100 новых резидентов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в особые экономические зоны в этом году вошли 16 новых компаний. Объем инвестиций в их проекты оценивается в 4,6 миллиарда рублей, на предприятиях создадут более 1,1 тысячи рабочих мест для жителей региона.

Еще почти 100 резидентов разместились в индустриальных парках Подмосковья, многие из них относятся к малому бизнесу. Они вложат в свои проекты свыше 17 млрд рублей и создадут порядка 1,3 тысячи рабочих мест.

Новые резиденты займутся проектами в логистике, интернет-торговле, пищевом производстве, выпуске электронных вакуумных приборов, медицинского оборудования и деталей для холодильного оборудования.