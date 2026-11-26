Глава округа Алексей Шимко 26 ноября вместе с коллегами Научно-технического совета поздравил директора Института физики высоких энергий имени Логунова Валерия Песенко с днем рождения. За полтора года во главе ИФВЭ Валерий Песенко вернул институту роль градообразующего предприятия.

Здесь завершен полный цикл производства — от научной идеи до готового изделия, включая собственное конструкторское бюро. Парк станков превысил 120 единиц.

На уникальном пятиосевом станке уже изготовили сложнейшую деталь для протонной терапии — то, что раньше требовало нескольких станков и рабочих. В институте работают более 1350 человек, около 300 — научные сотрудники. Удалось повысить зарплаты, институт стал конкурентоспособным, сюда снова едет молодежь.

Завершены работы по комплексу «Луч-У-70» — первому в России центру ионной лучевой терапии. В следующем году — лицензии, в 2028-м — лечение пациентов. Разворачивается синхротронно-лазерный комплекс «СИЛА», идет модернизация производства и ускорителя У-70.

В этом году исполняется 100 лет академику Анатолию Логунову, основателю института и города. В лицее и на территории ИФВЭ устанавливают бюсты академика, а в сквере «Мирабель» появится памятник.

«Валерию Николаевичу здоровья и сил, институту — процветания», — отметил глава округа Алексей Шимко.