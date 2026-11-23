С марта 2026 года на территории Софьинской школы кипит работа. Здесь с нуля возводят новый учебный корпус.

На площади более 4 тысяч квадратных метров ежедневно трудится свыше 60 человек. За каждым этапом следят представители администрации. Проконтролировать темпы строительства в очередной раз лично приехал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

В новом корпусе будет три этажа: внутри разместятся просторные классы, кабинет музыки, а также большой спортивный зал с площадками для волейбола и баскетбола. На первом этаже откроется столовая на 400 посадочных мест и расширенный медицинский блок с процедурной, кабинетами психолога и логопеда. Однако перемены ждут не только само здание — масштабное комплексное благоустройство полностью преобразит и всю территорию школы.

Современный блок соединят теплым переходом с основным корпусом. Пристройку с нетерпением ждут и родители, и педагоги. В следующем году учреждение отметит 50-летний юбилей. Открытие корпуса планируют приурочить к празднику, чтобы уже в новом облике Софьинская школа перешагнула свой полувековой рубеж.