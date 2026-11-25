Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В доме № 4 на Новоспортивной улице в Одинцове завершили основные работы по замене пассажирского лифта. Вместо устаревшего оборудования иностранного производства установили современный подъемный механизм Серпуховского лифтостроительного завода.

В рамках капитального ремонта подрядчик полностью обновил лифтовое оборудование. Специалисты заменили кабину, лебедку, систему автоматики, направляющие и двери на всех этажах.

Все комплектующие, включая электронику, произведены в России. Использование отечественного оборудования позволит упростить дальнейшее техническое обслуживание подъемного механизма и поиск необходимых запчастей в случае ремонта.

Сейчас новый лифт готовят к вводу в эксплуатацию. Работы выполняются по программе Фонда капитального ремонта Московской области.

Следующим этапом модернизации инженерной инфраструктуры здания станет замена грузового лифта. Согласно действующей региональной программе, эти работы запланированы на 2029 год.

Одноподъездный жилой дом на Новоспортивной улице построили в 2001 году. В 14-этажном здании расположены 52 квартиры.