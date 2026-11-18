В Молодежном культурно-досуговом центре Реутова прошла отчетная конференция местной Ассоциации ветеранов СВО и отдела фонда «Защитники Отечества». Участники встречи подвели итоги работы и обсудили дальнейшую поддержку бойцов и их семей.

Мероприятие открыл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он отметил взаимодействие организаций, которые помогают ветеранам адаптироваться к мирной жизни, поддерживают их близких и участвуют в патриотическом воспитании. По его словам, предложения бойцов и их семей должны учитываться при разработке мер помощи.

Глава Реутова Алексей Ковязин сообщил, что местная Ассоциация ветеранов СВО объединяет 125 человек. За год муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества» принял более 700 участников спецоперации и членов их семей.

Руководитель реутовского отделения Ассоциации Александр Манаенко представил результаты работы. В городе установили 21 памятную доску и пять парт Героев, провели 114 уроков мужества и 15 выставок вооружения и экипировки. Двенадцати ветеранам помогли найти работу, еще четверо прошли обучение или переобучение. Также состоялись 173 личных приема бойцов и их близких.

Представители Ассоциации приняли участие более чем в 730 общественных мероприятиях и 14 спортивных соревнованиях. Эти направления помогают ветеранам включаться в жизнь города и адаптироваться после возвращения.

В завершение конференции Игорь Брынцалов вручил участнику СВО Дмитрию Чибисову медаль Суворова.