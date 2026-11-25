В Московской области 25 ноября из-за снегопада автобусы на отдельных маршрутах могут следовать с увеличенными интервалами между рейсами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Перевозчик попросил пассажиров предусмотреть больше времени на дорогу.

Диспетчерские службы Мострансавто поддерживают постоянную связь с ситуационным центром Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сведения об участках, где затруднен проезд автобусов, они передают дорожным и коммунальным службам, а также местным администрациям.

Все дорожные службы Подмосковья работают в усиленном режиме. В первую очередь расчищаются основные магистрали, которые соединяют Московскую область со столицей.

Водителям напомнили о необходимости выбирать скорость с учетом состояния дорог, соблюдать безопасную дистанцию и боковые интервалы.