27 ноября в Звенигородском государственном музее-заповеднике в Одинцовском городском округе пройдет мастер-класс «Квадрат Малевича 2.0». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Занятие подготовила международная школа цифрового творчества и программирования для детей KIBERone. Мероприятие пройдет в пространстве Культурного центра имени Любови Орловой.

Авторы проекта предложили взглянуть на символ русского авангарда через современные технологии. Участники создадут собственный интерактивный «Черный квадрат», который можно отсканировать смартфоном. Ребята узнают, как устроены QR-коды и как текстовые и визуальные сведения преобразуются в графический шифр. В графическом редакторе они создадут свой макет, зашифровав внутри кода ссылку на страницу в соцсетях, собственный проект, картинку или тайное послание.

В завершение мастер-класса изображение перенесут на футболку или шопер. Начало в 15:30, возрастное ограничение 6+. Подробная информация и билеты размещены на сайте Звенигородского музея-заповедника: https://zvenmuseum.ru/event/master-klass-kvadrat-malevicha-2-0/