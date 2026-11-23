В Доме культуры «Яуза» в Мытищах 22 ноября прошел финал областного конкурса «Имя ее — Мама». Победительницей стала Надежда Бакаева из Сергиева Посада, сообщили в Минкультуры Московской области.

В финале приняли участие многодетные мамы из Люберец, Краскова, Крюкова, Воскресенска, Горок, Сергиева Посада и Ивантеевки. Каждая финалистка представила социальный проект о поддержке семьи, развитии детского досуга, доступности дополнительных занятий, культуры и здорового образа жизни. На защиту отводилось семь минут, после чего участницы отвечали на вопросы жюри.

В интеллектуальном испытании «Спросите у мамы» участницы отвечали на вопросы в формате блиц-опроса. Конкурсную программу завершило дефиле «Мама-модельер», где конкурсантки представили авторские костюмы, вдохновленные русской культурой и народными традициями. Вечер дополнили выступления артистов Мити Фомина и Анны Немченко.