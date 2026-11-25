Противогололедные материалы нанесли до начала снегопада. Такой подход помогает предотвратить образование ледяной корки на дорожном покрытии и уменьшить сцепление снежных масс с асфальтом. В дальнейшем это упрощает механическую уборку и снижает вероятность появления колеи и наката.

Особое внимание уделили остановочным пунктам, поскольку эти зоны особенно важны для безопасности пешеходов. Обработка остановок снижает риск падений и травм при посадке и высадке из транспорта, а также обеспечивает беспрепятственный доступ к платформам даже при ухудшении погодных условий.

Мероприятия проводятся по всему городскому округу в рамках зимнего регламента содержания улично-дорожной сети. Специалисты следят за метеообстановкой в круглосуточном режиме. При поступлении оперативных прогнозов о смене температурного режима и осадках коммунальные службы своевременно корректируют графики выездов спецтехники и объемы распределения реагентов.