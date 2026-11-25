Торжественная церемония забора грунта с Аллеи Героев у стелы «Город воинской славы» прошла в подмосковном городе 23 ноября. Вместе с ней в Белоруссию передадут землю с Бородинского поля в знак памяти о погибших воинах и дружбы между странами.

В мероприятии поучаствовали председатель совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, почетный гражданин муниципалитета Валентина Фомченко, юнармейцы и волонтеры. Также приехала делегация из Красногорска, в которую вошли отец Андрей, ветераны специальной военной операции и семьи бойцов.

Акцию провели в рамках марафона дружбы России и Белоруссии по инициативе международного движения «Морское братство — нерушимо!» и его руководителя Арсения Крицкого. Участники возложили цветы к стеле и взяли землю с места, которое хранит память о поколениях защитников Отечества.

Василий Овчинников рассказал гостям об истории Можайска и его роли как щита Москвы, а также напомнил о связи ратных подвигов прошлого с героями сегодняшнего дня.

«Я очень рад, что можайская земля будет в храме Всех Святых, где находятся земли многих городов-героев и воинских соединений, которые участвовали в боях и покрыли себя неувядаемой воинской славой. Это будет символом нашей дружбы и залогом успеха в наших общих добрых делах», — отметил Василий Овчинников.