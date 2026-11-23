Торжественное открытие совместного проекта Ассоциации ветеранов СВО Московской области и благотворительного фонда «Забота» — отделения женского клуба «Сила. Вера. Опора» — состоялось в Павловском Посаде 20 ноября. Объединение создано для поддержки жен, матерей, дочерей и сестер участников специальной военной операции.

На открытие приехали глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко, председатель окружного совета депутатов Роман Тикунов, заместитель благочинного Павлово-Посадского церковного округа священник Павел Фролов и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Роман Фаленков.

В клубе женщины смогут получить необходимую помощь, пообщаться, поделиться переживаниями, найти единомышленников и почувствовать поддержку тех, кто понимает их жизненную ситуацию. Планируется проводить тематические встречи, познавательные мастер-классы, душевные вечера и другие мероприятия, направленные на укрепление взаимопомощи и создание комфортной атмосферы для общения.

Открытие клуба стало еще одним важным шагом в развитии системы поддержки семей бойцов СВО. Работа в этом направлении ведется в рамках Народной программы «Единой России» и соответствует курсу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на всестороннюю помощь военнослужащим и их близким.