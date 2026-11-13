Подмосковье стало лидером России по притоку туристов

За девять месяцев регион посетили 5,38 миллиона путешественников — почти на 900 тысяч больше, чем годом ранее.

За этим потоком — большая работа по созданию комфортной среды: за пять лет по Народной программе «Единой России» в Московской области благоустроили почти 350 общественных пространств, 30 набережных и около 50 скверов. В порядок привели 25 объектов культурного наследия. Ноябрь — отличный повод оценить эти изменения вживую. Причем маршрут можно построить на любой вкус: от шумных прогулок на природе до тихого погружения в историю. Любителям активного отдыха стоит отправиться в Раменское. Сегодня после масштабного благоустройства там открылся лесопарк. На территории «Восьмодорожье» и «Зверинец» площадью 50 гектаров создали более девяти километров прогулочных троп, провели освещение, обустроили спортивные и детские зоны, а также открыли первую в городе аджилити-площадку для выгула собак.

Фото: Пресс-служба "Единой России" г.о. Раменский

«Лесопарк очень масштабный объект, радует, что работы по контракту завершены раньше срока. Для спортсменов обустроены площадки для футбола, баскетбола и воркаута. А сеть дорожек связывает все ключевые зоны парка. О безопасности тоже позаботились, все камеры подключены к системе „Безопасный регион“», — отметил секретарь местного отделения «Единой России», глава Раменского Эдуард Малышев.

Первыми впечатлениями об обновленном лесопарке поделилась жительница Раменского Ольга Матвеева: «Больше всего порадовало, что в парке нашлось занятие для каждого: дети сразу побежали на площадки, а мы с мамой неспешно гуляли по лесу и отдыхали на скамейках. При этом парк остался настоящим лесом: свежий воздух, тишина, много деревьев. Такое место давно было нужно нашему округу, и мы будем с удовольствием гулять здесь в любое время года».

Фото: Пресс-служба "Единой России" Люберцы

Семьям с детьми понравится в Люберцах, где набирает популярность маршрут «Сказочный град Томилино», созданный при поддержке «Единой России». Здесь нет скучных экскурсий: дети проходят квесты, спасают сказки от Искусственного Злого Интеллекта и взаимодействуют с актерами.

Одна из самых необычных локаций — «Избушка Бабы Яги» в деревне Жилино, где посетители погружаются в атмосферу сказочного мира. За первые месяцы работы маршрут посетили более двух тысяч детей. «Мы приезжали сюда всей семьей. Детям особенно понравилось, что они не просто слушают экскурсовода, а сами участвуют в программе, встречаются со сказочными героями и узнают о наших традициях. Такие места делают семейный отдых интересным и познавательным», — поделилась жительница округа, многодетная мама Светлана Гаврилова. Ценителям искусства и архитектуры стоит заглянуть в Звенигород. В стенах старейшего кирпичного здания города, построенного в 1830-х годах, после реконструкции открылся современный Манеж. До конца января здесь проходит выставка «Малевич. Простые фигуры»: впервые в Подмосковье вместе экспонируются знаменитые «Черный квадрат», «Черный крест» и «Черный круг» из Русского музея.

Фото: телеканал ОТВ Звенигород

По словам экскурсовода Сергея Флегонтова, место для выставки выбрано не случайно. «Сам Казимир Северинович проводил много времени в окрестностях Звенигорода, он тут работал. Впервые триптих Малевича выехал за пределы Санкт-Петербурга, впервые он находится в Московской области. Эти три работы крайне редко выставляются вместе», — отметил он.

При этом Манеж остается и площадкой для знакомства с историей края: в постоянной экспозиции рассказывают о преподобном Савве Сторожевском и Андрее Рублеве, а также о знаменитых «звенигородских дачниках» — Чехове, Левитане и Шаляпине. В новой редакции Народной программы «Единой России», рассчитанной до 2031 года, заложены масштабные планы по сохранению культурного наследия и созданию комфортной среды. По наказам жителей в Подмосковье появится еще более 150 новых общественных пространств, а также пройдет реконструкция и капремонт 23 объектов культуры.