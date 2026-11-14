Экскурсию в лабораторию безопасности продуктов провели для школьников в Мытищах

9 ноября ученики школы № 32 побывали на экскурсии в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка «ЭкоБазар». Ребята познакомились с тем, как на практике обеспечивается безопасность продуктов, которые попадают на прилавки.

9 ноября ученики школы № 32 побывали на экскурсии в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка «ЭкоБазар». Ребята познакомились с тем, как на практике обеспечивается безопасность продуктов, которые попадают на прилавки.

Ведущий ветеринарный врач Территориального ветеринарного управления № 2 Светлана Титаренко рассказала, что в зону контроля попадает вся продукция животного происхождения (мясо, рыба, мед, молочка) – ее сверяют по документам и маркировке: например, клеймо на туше должно точно соответствовать данным в ветеринарно-сопроводительных документах. Не менее строгий контроль проходит и растительная продукция (в том числе корнеплоды, ягоды и дикоросы) – ее проверяют на нитраты, радиационный фон и тяжелые металлы. Только после всех необходимых исследований продукт допускают к продаже.

«Моя бабушка, проработавшая 36 лет ветеринарным врачом на рынке, часто повторяла: „Помни, внучка, от одной некачественной туши могут пострадать до 300 человек“, – подчеркнула Светлана Валерьевна. – Профессия ветеринарного врача гораздо шире, чем представление о „Докторе Айболите“. Это направление, от которого напрямую зависит здоровье общества».

Экскурсия помогла ребятам увидеть, как теория, изучаемая на уроках биологии, превращается в реальную, общественно значимую работу – и, возможно, кому‑то помогла сделать первый шаг к выбору будущей профессии.