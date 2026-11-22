В Химки в этом году поступило 105 700 доз вакцины от гриппа. Кампания вакцинации идет активными темпами: прививки уже сделали более 36 тысяч детей и почти 64 тысячи взрослых.

Среди поступивших препаратов — 13 800 доз современной четырехвалентной вакцины, большая часть (12 500 доз) предназначена для детей, 1 300 — для взрослых. В поликлиниках доступны «Совигрипп» и «Флю-М», а недавно поступила «Ультрикс Квадри» — четырехкомпонентная вакцина, которую также применяют для иммунизации беременных, рассказала заведующая поликлиникой № 2 Ирина Беланова.

Особенность сезона — циркуляция штамма H1N1. Все поступившие вакцины содержат антиген против этого штамма и обеспечивают необходимую защиту. Ежегодно в Химках вакцинируют порядка 41–42 тысяч детей и 110–115 тысяч взрослых, что свидетельствует о высокой активности текущей кампании.

Привиться можно в любое время. Отдельным группам риска врачи рекомендуют двукратную вакцинацию: первую дозу — перед началом подъема заболеваемости, вторую — примерно через два месяца. Перед прививкой необходимо проконсультироваться со специалистом: тяжелая реакция на предыдущую вакцину или аллергия на куриный белок являются противопоказаниями. Вакцинация остается одним из самых эффективных способов защиты от гриппа и его осложнений.