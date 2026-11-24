Более 1,3 тысячи жителей прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в Ямской амбулатории Домодедовской больницы с начала года. К медучреждению прикреплено около 15 тысяч человек, в том числе 10 тысяч взрослых. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В ходе прививочной кампании от гриппа вакцинировали 2,5 тысячи пациентов, еще 980 человек получили прививку от пневмококковой инфекции. Прием в амбулатории ведут два терапевта, два педиатра и гинеколог.

По словам терапевта Дарьи Лихачевой, чаще всего пациенты обращаются с симптомами ОРВИ, болями в спине и повышенным артериальным давлением. При этом медики уделяют внимание не только лечению уже выявленных заболеваний, но и их предупреждению.

Специалисты напоминают, что для поддержания здоровья важно придерживаться сбалансированного питания и регулярно заниматься физической активностью. Также медики рекомендуют ежегодно проходить диспансеризацию и своевременно делать прививки.