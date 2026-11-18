В Подмосковье водоплавающие птицы начали собираться в осенние миграционные скопления, в основном на водоемах севера и запада региона. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Птицы активно питаются, набираясь сил перед долгим перелетом, а также совершают «тренировочные маневры», подолгу летая клиньями над водной гладью. Массовый отлет ожидается к концу ноября.

«Как раз водоплавающие улетают последними, поэтому сейчас нужно постараться не мешать птицам добывать корм, поскольку во время холодов и перелета важна каждая калория, набранная в местах гнездования», — рассказал Фирсов.

В Подмосковье обитает около 30 видов водоплавающих птиц, в том числе несколько видов, занесенных в Красную книгу региона. Одной из самых поздних «мигранток» является чомга — птица 2026 года по версии Союза охраны птиц России. Она и некоторые ее сородичи могут оставаться в Подмосковье вплоть до ледостава.