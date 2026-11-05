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    В Звенигороде прочтут лекцию о супрематизме Малевича

    Фото: Медиасток.рф

    В Звенигородском государственном музее-заповеднике 7 ноября пройдет лекция «Супрематизм Казимира Малевича. Завоевание мира». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Лекцию посвятят истории создания, философии и мировому влиянию одного из самых ярких направлений русского авангарда. Супрематизм Малевича строился на изображении простых геометрических фигур, парящих на нейтральном, чаще всего белом фоне. Символом направления стал знаменитый «Черный квадрат». Малевич основал школу супрематизма, а теоретические основания направления изложил в философском труде «Мир как беспредметность».

    Особое внимание на лекции уделят философии супрематизма и его «космическому» измерению. Слушатели узнают о концепции парения форм, выходе за пределы привычного восприятия и преодолении земного пространства, которые художник закладывал в свои произведения.

    Спикером выступит кандидат искусствоведения, ведущий эксперт по отечественному искусству ХХ века, издатель и автор книги «Русский авангард и не только» Андрей Сарабьянов. Перед началом лекции для слушателей проведут эксклюзивную экспресс-экскурсию по выставке «Малевич. Простые фигуры».

    Начало лекции в 15:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробная информация размещена на сайте Звенигородского музея-заповедника: https://zvenmuseum.ru/event/lekcziya-suprematizm-kazimira-malevicha-zavoevanie-mira-12/.

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