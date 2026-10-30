Более 40 тысяч человек присоединились к проекту «Активное долголетие» в Люберцах

Участники проекта «Активное долголетие» уверены, что возраст — не повод отказываться от новых увлечений. В Люберцах для жителей старшего поколения организуют самые разные занятия — от творческих кружков до спортивных тренировок.

В Красковском культурном центре «долголеты» осваивают пилатес в оздоровительной студии «Энергия». Сюда приезжают участники проекта со всего округа, чтобы укрепить здоровье, зарядиться энергией и провести время в хорошей компании.

Руководит студией Наталия Соколова — в прошлом артистка балета. После полученной травмы она всерьез занялась восстановлением своего здоровья, а затем решила помогать другим. Свою методику тренировок Наталия адаптировала специально для старшего поколения. В основе занятий — элементы пилатеса, упражнения на укрепление мышц, улучшение осанки, равновесия и координации. Все проходит в комфортном темпе, с учетом возрастных особенностей участников.