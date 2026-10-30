Более 40 тысяч человек присоединились к проекту «Активное долголетие» в Люберцах
Участники проекта «Активное долголетие» уверены, что возраст — не повод отказываться от новых увлечений. В Люберцах для жителей старшего поколения организуют самые разные занятия — от творческих кружков до спортивных тренировок.
В Красковском культурном центре «долголеты» осваивают пилатес в оздоровительной студии «Энергия». Сюда приезжают участники проекта со всего округа, чтобы укрепить здоровье, зарядиться энергией и провести время в хорошей компании.
Руководит студией Наталия Соколова — в прошлом артистка балета. После полученной травмы она всерьез занялась восстановлением своего здоровья, а затем решила помогать другим. Свою методику тренировок Наталия адаптировала специально для старшего поколения. В основе занятий — элементы пилатеса, упражнения на укрепление мышц, улучшение осанки, равновесия и координации. Все проходит в комфортном темпе, с учетом возрастных особенностей участников.
И результаты «долголеты» замечают не только во время тренировок, но и в повседневной жизни. Многие признаются, что стали чувствовать себя бодрее, а занятия превратились в любимую часть недели. Здесь ценят не только пользу упражнений, но и дружескую атмосферу, ради которой хочется возвращаться снова и снова.
Такие занятия — лишь одно из направлений проекта «Активное долголетие». В городском округе Люберцы в проекте участвует более 40 тысяч человек, для них открываются новые кружки и секции, представители старшего поколения занимаются творчеством, спортом и даже выступают на танцевальных турнирах. Для долголетов возраст давно перестал быть ограничением. Они своим примером доказывают: выход