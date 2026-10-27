Жителей Электростали пригласили на диспансеризацию 28 октября

В Электростали 28 октября жители смогут пройти диспансеризацию в административном корпусе городской больницы. Обследование организуют с 13:00 до 15:00 в кабинете № 108 по адресу: улица Пушкина, дом 3. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В программу войдут анкетирование, измерение роста, веса и артериального давления, анализы крови на холестерин и глюкозу, электрокардиограмма и другие исследования. По словам заведующей городской поликлиникой, исполняющей обязанности заместителя главного врача по поликлинической работе Оксаны Коробкиной, за один день можно будет оценить состояние здоровья.

Для прохождения обследования необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

Также жители могут пройти диспансеризацию в будние дни в поликлиниках Электростали в часы их работы. Записаться можно непосредственно в медучреждении, на региональном портале «Здоровье», по телефону 122, через чат-бот «Денис» в «Максе» или в приложении «Добродел: Здоровье».