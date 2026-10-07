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    В Коломне ликвидировали 28 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

    Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

    В микрорайоне Подлипки подмосковной Коломны специалисты группы проведения взрывотехнических работ специализированного поисково-спасательного отряда «Мособлпожспаса» ликвидировали 28 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил начальник группы Денис Совенков.

    Боеприпасы обнаружили работники строительной организации, которые при устройстве котлована для строящегося дома нашли подозрительные предметы и обратились в единую службу экстренных вызовов по номеру 112.

    Как уточнил Совенков, взрывотехники идентифицировали находки как артиллерийские снаряды: двенадцать 122-миллиметровых, шесть 45-миллиметровых и десять 37-миллиметровых.

    «Соблюдая все меры предосторожности, специалисты по согласованию с представителями администрации городского округа и сотрудниками полиции транспортировали боеприпасы в безопасное место и ликвидировали их», — заключил Совенков.

    Работники 261-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» обеспечили взаимодействие взрывотехников с сотрудниками экстренных служб округа с момента обнаружения снарядов и до их полной ликвидации.

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