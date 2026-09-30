Администрация Химок провела встречу с жителями деревень Поярково и Владычино

Несколько недель назад жители обратились с просьбой скорректировать маршруты и организовать заезд в Лунево, где расположены все основные социальные объекты. Для людей это не просто вопрос удобства — это возможность без пересадок доехать до поликлиники, школы и детского сада.

По итогам предыдущей встречи с участием Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, перевозчика и администрации было принято решение: в течение двух недель проработать и запустить маршрут № 44Л «Лунево — МЦД Лобня». С 28 сентября маршрут № 44 продлен до Поярково — теперь это беспересадочное сообщение от Поярково до Лунево. На линии работают два автобуса малого класса, выполняется 24 рейса в день.

Вместе с жителями обсудили работу общественного транспорта. Есть замечания по маршруту № 23 — их фиксируют и передают перевозчику. Маршруты пока работают в режиме обкатки: это позволяет выявить слабые места и при необходимости скорректировать интервалы.

Ситуация с транспортной доступностью остается на постоянном контроле администрации. Работа продолжается в тесном диалоге с жителями: вместе ищутся оптимальные решения. Именно такой формат — открытая и конструктивная коммуникация — приносит реальные результаты. Работу обязательно продолжат, а обо всех изменениях будут информировать дополнительно.