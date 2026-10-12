Спортсмены из Химок стали призерами областного Кубка по фехтованию

Соревнование по фехтованию на саблях среди мужчин и женщин прошло 11 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор». В мероприятии приняли участие сильнейшие спортсмены Московской области.

Турнир состоялся в личном зачете. Победителями и призерами стали воспитанники окружной спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию.

Первое место среди мужчин занял Тимофей Дожидаев, вторым стал Арсений Лазарев, третьим — Иаков Серезнев. Среди женщин победу одержала Анастасия Тугова, серебряную медаль завоевала Вера Ширяева, бронзовую — Алина Гордиенко.

Химки по праву считаются одним из центров фехтования в Подмосковье. Спортивная школа олимпийского резерва работает с 1981 года и остается одной из немногих в России, где готовят спортсменов по всем трем видам оружия — рапире, шпаге и сабле. Ее воспитанники регулярно пополняют сборные команды Московской области и России.

С фехтовальной школой Химок связаны и первые спортивные шаги двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян и олимпийской чемпионки Софьи Великой. Их имена известны далеко за пределами региона, а победы стали частью истории химкинского спорта.

Развитию спортивной инфраструктуры и поддержке талантливых атлетов способствует системная работа. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Химках укрепляют материально-техническую базу спортивных учреждений, расширяют календарь соревнований и создают дополнительные возможности для развития молодых спортсменов.