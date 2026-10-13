Еще 60 тысяч разрешений на работу такси оформили онлайн в Подмосковье с января

С начала года на портале госуслуг Московской области подали более 60 тысяч заявлений для получения или аннулирования разрешения на такси. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна на портале в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Такси и пассажирские перевозки». Получить ее могут индивидуальные предприниматели, юридические лица, зарегистрированные в Московской области, и физические лица (самозанятые).

В рамках услуги собственники или владельцы могут внести, изменить или исключить сведения о транспортном средстве, а перевозчики — получить, внести изменения или аннулировать разрешение. При первичном обращении необходимо внести ТС в реестр легковых такси.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознает и анализирует загружаемые документы. Если какие-либо файлы прикреплены неверно, заявителю отображается соответствующая подсказка, после чего он может сразу заменить документы.