Каратисты из Лобни стали призерами всероссийских соревнований

Воспитанники клуба Shinobi завоевали медали на состязании «Кубок Орла» Всемирной федерации каратэ (WKF), которое прошло в Орле с 25 по 27 сентября. В турнире участвовали 1700 спортсменов из 43 регионов России.

Александр Миронов из лобненского клуба завоевал серебряную медаль в ката среди юношей 14–15 лет. Он провел четыре хороших боя, впереди у спортсмена — Первенство мира в Польше. Арина Лобушева из городского округа Лобня получила бронзу в ката среди девочек 10–11 лет.

Клуб каратэ Shinobi работает в муниципалитете на базе Центра боевых искусств «Молодая гвардия» по адресу: улица Пушкина, дом № 4. В учреждении занимаются дети от четырех лет.

Руководитель и главный тренер клуба каратэ Shinobi — сэнсэй Иван Ларин. Воспитанники учреждения регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.